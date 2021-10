DAZN, Insulti razzisti a fine gara, Koulibaly reagisce

Secondo quanto riportato da DAZN, al termine di Fiorentina-Napoli sono state avvertite delle offese razziste rivolte a Koulibaly, Anguissa e Osimhen. Dopo l'intervista a bordo campo, Koulibaly stava rientrando negli spogliatoi e ha sentito qualcuno appellarlo come "scimmia". C'è stato dunque un battibecco, col difensore che avrebbe reagito rispondendo "vieni a dirmelo in faccia". Inoltre dalla curva sono stati uditi alcuni cori discriminatori all'indirizzo del Napoli come "oh Vesuvio, lavali col fuoco", con una parte della stessa tifoseria viola che si è dissociata fischiando i protagonisti degli insulti.