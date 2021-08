AS, L'Atletico deve vendere per l'assalto a Vlahovic

Quello di Dusan Vlahovic è il nome più chiaccherato tra i profili dei giovani attaccanti in Europa: sul serbo della Fiorentina c'è il forte interessamento dell'Atletico Madrid. Sull'operazione tra colchoneros e viola fa il punto AS: il quotidiano spagnolo prende in considerazione il punto di vista del club di Simeone, che sul mercato cerca una punta per il futuro per sostituire Luis Suarez ma che deve fare i conti con le richieste alte della Fiorentina. Per arrivare ai 70 milioni di offerta (cifra che farebbe di certo vacillare Commisso) gli spagnoli devono trovare liquidità dalla cessione di diversi giocatori fuori dal progetto. Si tratta di Arias, Marcos Paulo, Saponjic e Grbic, operazioni secondarie che potrebbero portare ai colchoneros diversi milioni, che sarebbero poi decisivi per l'assalto a Vlahovic. In questo senso saranno importanti i prossimi movimenti in uscita dell'Atletico per vedere se i campioni di Spagna riusciranno a piazzare tutti gli esuberi.