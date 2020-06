HUBNER, Vlahovic abbia tempo di sbagliare. FR7...

Dario Hubner, storico bomber del Brescia, ha parlato in vista della sfida di questa sera al Franchi tra la Fiorentina e le Rondinelle. Ecco le sue parole: "Vlahovic? Ci sono tanti giovani bravi in A ma gli va lasciato il tempo di screscere e di migliorarsi. Adesso c'è la smania di trovare a tutti i costi presto i campioni. Spesso alcuni vengono spacciati come fenomeni ma sono in realtà giocatori normali. Gli va dato il tempo di sbagliare. Ribery? E' un giocatore con tantissima esperienza e se anche il fisico non è più quello di 10 anni fa con la sua intelligenza saprà come gestire il suo fisico, specie durante la partita. La ripartenza della Serie A? Molte squadre non hanno iniziato al 100% e quando non giri al massimo fai errori e sbagli le partite. Il Brescia? Nelle prime 10 gare il Brescia ha sprecato tanti punti, in A funziona così però... se non fai punti retrocedi. Ultimamente ha avuto un calo visto che non giocava nemmeno bene. Se andrà in B è perché in 38 giornate non hai dimostrato di meritarti la salvezza. Stasera al Franchi per il Brescia sarà dura".