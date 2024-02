HP, Sponsor del Real Madrid da 70 milioni di euro l'anno

Fonte: ANSA

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

(ANSA) - MADRID, 02 FEB - Il Real Madrid ha annunciato la firma di un accordo di sponsorizzazione con il colosso informatico americano HP, il cui logo apparirà su una manica della maglia del Merengue in cambio di 70 milioni di euro a stagione, secondo quanto scrive il quotidiano sportivo spagnolo AS. "Con questo accordo, HP diventerà il primo marchio nei 121 anni di storia del club ad apporre il proprio logo su una manica delle maglie" delle prime squadre maschili e femminili, nonché delle squadre di riserva, ha annunciato la squadra di Madrid in un comunicato. Il club non ha specificato la durata e l'importo del contratto. (ANSA).