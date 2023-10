HERNANES, Sulla Lazio molte aspettative. Dopo il ko...

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex centrocampista della Lazio Hernanes ha parlato a LaLazioSiamoNoi.it in vista della gara di stasera. Queste le sue parole sulla squadra biancoceleste: "Dopo la sconfitta con il Feyenoord si rischia di perdere delle convinzioni. Quando si perdono le convinzioni nel calcio, si perde anche il tempo. La mente divaga, non è presente ma sempre a domandarsi cosa e perché non è andata come si voleva.

Diventa un circolo vizioso, il dubitare di sé stessi. La cosa importante che deve fare la Lazio è mettere a posto il proprio "mondo interiore", perché sulla Lazio ci sono molte aspettative e gestirle tutte non è facile. Bisogna avere la forza per essere pazienti, trovare la consapevolezza e la convinzione. Il calcio è una ruota che gira, ogni tanto stai su, altre no".