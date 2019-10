HELLAS-SASSUOLO, Le ufficiali: c'è Di Carmine

Queste le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Sassuolo, anticipo del nono turno di serie A. Nel Verona Di Carmine vince il ballottaggio con Stepisnki e parte titolare in attacco. Alle sue spalle la coppia Verre-Lazovic, con Pessina titolare in mezzo al campo. Assente per infortunio Miguel Veloso, il migliore per rendimento di questo avvio di campionato dei gialloblù.

Nel Sassuolo c'è Toljan in difese, con Muldur che si accomoda in panchina. A centrocampo dentro Djuricic e Magnanelli, fuori Traore e Obiang. Davanti Berardi cerca il gol per festeggiare il rinnovo di contratto.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Pessina, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine.

All.: Juric.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Peluso; Djuricic, Magnanelli, Duncan; Berardi, Defrel, Boga.

All.: De Zerbi.