HELLAS, I convocati per la Viola: Barak non ce la fa

Mister Igor Tudor ha convocato 22 calciatori per Fiorentina-Hellas Verona, match valido per la 28a giornata della Serie A TIM 2021/22 e in programma oggi, domenica 6 marzo, allo stadio Artemio Franchi, con calcio d’inizio alle ore 15. Non ce la fa Barak, il grande dubbio della vigilia. Gli altri indisponibili sono Retsos, Praszelik, Pandur, Dawidowicz e Veloso. Ecco l'elenco:

5 Faraoni

8 Lazović

10 Caprari

11 Lasagna

12 Chiesa

14 Ilić

16 Casale

17 Ceccherini

18 Cancellieri

21 Günter

22 Berardi

24 Bessa

26 Pierobon

29 Depaoli

30 Frabotta

31 Šutalo

32 Flakus Bosilj

42 Coppola

61 Tameze

78 Hongla

96 Montipò

99 Simeone