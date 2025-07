Gyokeres-Arsenal, è fatta: oggi visite mediche per lo svedese

Arriva (ancora una volta) dalla Premier quello che potrebbe essere il colpo della sessione estiva di mercato. Dopo lunghe e intense trattative, l'Arsenal ha finalmente trovato un accordo con lo Sporting CP per il trasferimento dell'attaccante svedese Viktor Gyokeres. Il club londinese ha siglato un’intesa con i portoghesi per una cifra complessiva di 73,5 milioni di euro, bonus inclusi, e l'ufficializzazione del trasferimento potrebbe arrivare nei prossimi giorni, dopo il completamento delle visite mediche, che il calciatore dovrebbe sostenere già oggi.

Come ricorda Tuttomercatoweb.com, le negoziazioni sono state difficili, soprattutto a causa della clausola rescissoria di Gyökeres, fissata inizialmente intorno ai 100 milioni di euro. Tuttavia, entrambe le parti hanno trovato un compromesso, con il club di Lisbona che ha abbassato le sue richieste, passando da 80 milioni a questa cifra finale. Gyokeres, che aveva manifestato la volontà di lasciare lo Sporting, ha accettato anche di rinunciare a una parte del bonus alla firma per facilitare il trasferimento, dimostrando il suo impegno nel raggiungere la squadra di Arteta. Questa operazione segna un ulteriore passo nell'ambizioso mercato dell'Arsenal, che ha già speso più di 135 milioni di euro quest'estate per acquistare giocatori come Kepa Arrizabalaga, Martin Zubimendi, Christian Norgaard e Noni Madueke. Con l'arrivo di Gyokeres, le spese complessive salgono a oltre 200 milioni di euro. Il giocatore svedese diventerà così la quarta acquisizione più costosa della storia dell'Arsenal, dopo Declan Rice, Nicolas Pépé e Kai Havertz. Ora lo Sporting punta a sostituirlo con Luis Suárez, attaccante colombiano dell'Almeria.