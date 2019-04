GUIDOLIN, Domenica partita falsata dal vento

Dopo la sconfitta di domenica al Franchi, l'allenatore dell'Udinese Francesco Guidolin è intervenuto in conferenza stampa: "Secondo me la gara è stata falsata dal vento per entrambe le squadre. Noi nel primo tempo abbiamo fatto molto bene la fase di riproposizione e il nostro cruccio è stato quello di non aver raddoppiato subito. La Fiorentina ha trovato il pari nel primo tempo con il rigore e nel secondo abbiamo avuto difficoltà. Non credo che sia stato un problema di gambe. C'era la possibilità di fare almeno due gol e trovarci nel secondo tempo con un avversario con il morale più basso, dobbiamo essere più bravi, più cattivi, cinici e spietati. Bisogna dare il colpo del ko il prima possibile altrimenti una squadra come la Fiorentina composta da giocatori forti e da un bravo allenatore possono rientrare in gara".