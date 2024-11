GUENDOUZI, Sogno la Champions ma in Italia 7-8 squadre...

FirenzeViola.it

Intervistato ai taccuini della Gazzetta dello Sport, Matteo Guendouzi ha parlato anche di un obiettivo che la sua Lazio potrebbe centrare: quello della Champions League. Per farlo, come si legge nelle sue parole, però ci sarà da battere la concorrenza:

“Dobbiamo restare con i piedi per terra perché siamo ancora alle battute iniziali e abbiamo avversari fortissimi sia in Serie A che in Europa. Detto questo, dobbiamo continuare così senza porci limiti. Di obiettivi meglio non parlare, però sono onesto: a me piacerebbe tornare in Champions, quindi dobbiamo cercare di arrivare tra le prime quattro. Non sarà facile, perché in Italia ci sono almeno 7-8 squadre che possono ambire a quel traguardo e, inoltre, la classifica è molto corta. Però abbiamo dimostrato di poter competere.”