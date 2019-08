GUAGNI, A 19 anni rifiutò il Lione per restare a Firenze

La Gazzetta dello Sport questa mattina evidenzia la scelta di cuore fatta dal capitano della Fiorentina Women's, Alia Guagni, la quale ha rifiutato un'offerta sostanziosa dal Real Madrid per restare in maglia viola. La rosea rivela inoltre che la giocatrice gigliata non è nuova a certe decisioni: già a 19 anni, infatti, la classe '87 rispedì al mittente una proposta di contratto da 6mila euro al mese da parte del Lione (tra i club più importanti d’Europa) per restare nella ACF Firenze a zero.