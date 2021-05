GREGUCCI, Kokorin non giudicabile, deve adattarsi

Nel corso della trasmissione TmwRadio l'allenatore Angelo Gregucci si è espresso anche sulla situazione riguardante Aleksandr Kokorin, attaccante con cui ha lavorato ai tempi dello Zenith Sanpietroburgo ed oggi oggetto misterioso della Fiorentina:"Difficile esprimersi su Kokorin, ormai devi valutarlo il prossimo anno. Mi auguro che possa rimettersi a posto e che l'esperienza di questo periodo possa servirgli dov'è, cosa si fa e come ci si comporta in quel posto. La valutazione va legata all'anno futuro, quando avrà capito che il calcio in Russia non è così. Per chi viene da fuori è difficile capire il calcio italiano, ma se ha talento è tempo di farglielo vedere. Vive in una città meravigliosa come Firenze, gli voglio dire che lì potrebbe fare una gran carriera e vivere belle esperienze".