La Nazionale Greca guarda in Italia per il commissario tecnico dopo l'addio a Nicolaas van't Schip. Come riporta TMW, la Grecia ha sondato il terreno anche per Gennaro Gattuso oltre a Walter Zenga e Christian Panucci. Sono italiani dunque i possibili outsider per la panchina della Grecia, con Manolo Jiménez sullo sfondo.