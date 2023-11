GRAN GALÀ AIC, Fiorentina tra le società in corsa per il premio

FirenzeViola.it

Presentata oggi a Milano l’edizione 2023 del “Gran Galà del Calcio AIC”. L’esclusivo appuntamento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la DA - agenzia di sport marketing ed eventi di Demetrio Albertini – giunge quest’anno alla sua undicesima edizione. La Fiorentina, in virtù della bella stagione disputata e le due finali raggiunte, è tra le tre società in corsa per un premio con Inter e Napoli; nessun viola invece tra i giocatori singoli possibili premiati. Tra le calciatrici invece riconoscimento per la Catena in corsa per il top undici del femminile.

La cerimonia di consegna dei premi si terrà nella nuova location del Superstudio Maxi di Milano lunedì 4 dicembre 2023 per una grande serata di sport, spettacolo e cucina stellata grazie al menù ideato dallo chef Davide Oldani. A condurre sarà la giornalista di Sky Sport Federica Masolin, accompagnata sul palco dallo special guest Paolo Cevoli. Tante poi le novità di questa edizione, a partire dalla presenza di Malika Ayane che si esibirà sul palco del Galà con una particolare performance musicale.

TOP 11 MASCHILE

PORTIERI: Maignan, Onana, Vicario

DIFENSORI: Acerbi, Bastoni, Di Lorenzo, Di Marco, Dumfries, Kim, Theo Hernández e Tomori

CENTROCAMPISTI: Barella, Çalhanoğlu, Lobotka, Milinković-Savić, Rabiot e Zieliński

ATTACCANTI: Berardi, Dybala, Kvaratskhelia, Lautaro Martínez, Leao e Osimhen

TOP 11 FEMMINILE

PORTIERI: Ceasar, Durante e Peyraud-Magnin

DIFENSORI: Boattin, Linari, Minami, Salvai, Van der Gragt e Wenninger

CENTROCAMPISTI: Alves Da Silva, Boquete, Caruso, Catena, Giugliano, Greggi, Grimshaw e Grosso

ATTACCANTI: Beccari, Beerensteyn, Chawinga, Haavi, Piemonte

ALLENATORE: Inzaghi, Sarri e Spalletti

ARBITRO: Chiffi, Maresca e Orsato

SOCIETÀ: AFC Fiorentina, FC Internazionale e SSC Napoli

GIOVANE DI SERIE B: Caprile, Fabbian e Turati