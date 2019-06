GNOCCHI, Commisso in A? Grasso che cola. Ormai...

Gene Gnocchi ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com direttamente dal Vip Master di tennis in corso di svolgimento a Milano Marittima. Con il sorriso sulle labbra ha parlato dell''arrivo di Rocco Commisso alla Fiorentina: "Il calcio ormai è globalizzato, per andare avanti ha bisogno di denaro. Se questi personaggi garantiscono una gestione che porta le squadre ad essere competitive, non possiamo altro che dire: 'Perché no?'. I vecchi presidenti del resto non esistono più. Il suo italiano arrugginito? Per me la venuta di Commisso in Serie A è grasso che cola. Le sue conferenze stampa saranno materiale fantastico. Poi andrà a lezione da Cassano e sicuramente migliorerà...".