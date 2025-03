Gli ingaggi dei tecnici di Serie A: Palladino è settimo. Italiano quarto

In un focus in cui analizza gli stipendi dei due allenatori che oggi si sfideranno in Napoli-Inter per il primo posto in classifica in Serie A, TMW fa il punto su tutti gli ingaggi dei tecnici nel massimo campionato italiano. Perché Simone Inzaghi e Antonio Conte sono i due nettamente più pagati in Italia e staccano anche Thiago Motta e Gasperini che inseguono a distanza. Dietro c'è Vincenzo Italiano, oggi al Bologna dopo i tre anni a Firenze, Conceicao subentrato a Fonseca nel Milan e poi Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina.

Questa la classifica degli stipendi degli allenatori di Serie A secondo Calcio e Finanza:

Antonio Conte (Napoli) – 6,5

Simone Inzaghi (Inter) – 6,5

Thiago Motta (Juventus) – 3,5

Gian Piero Gasperini (Atalanta) – 3

Vincenzo Italiano (Bologna) – 2,1

Sergio Conceiçao (Milan) - 2

Raffaele Palladino (Fiorentina) – 1,6

Marco Baroni (Lazio) – 1,5

Claudio Ranieri (Roma) – 1

Cesc Fabregas (Como) – 1

Alessandro Nesta (Monza) – 1

Davide Nicola (Cagliari) – 1

Paolo Vanoli (Torino) – 1

Patrick Vieira (Genoa) - 1

Eusebio Di Francesco (Venezia) – 750mila

Kosta Runjaic (Udinese) – 750mila

Christian Chivu (Parma) - 700mila

Roberto D’Aversa (Empoli) – 600mila

Paolo Zanetti (Hellas Verona) – 600mila

Marco Giampaolo (Lecce) – 500mila