Lotito punge Fiorentina e Napoli: "Io ho speso dove altri non hanno fatto nulla"

Durante la presentazione del libro “Diluvio e delirio”, dedicato allo scudetto della Lazio del 2000, il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha parlato della sostenibilità economica nel calcio italiano.

“Nel calcio si vince se si è meritevoli, anche se a volte non abbiamo ottenuto quanto seminato in campo", ha dichiarato. "Noi stiamo costruendo una casa sul cemento armato, non sulla sabbia. Basta vedere quanti club stanno scomparendo. Io mi sono fatto carico di spese che magari società come Fiorentina e Napoli non hanno sostenuto”.