GAUTIERI, Mayoral buon attaccante, fossi Mou lo terrei

Nel presentare la sfida di sabato pomeriggio tra Atalanta e Roma, il doppio ex Carmine Gautieri ha fatto riferimento anche a Borja Mayoral, attaccante dei giallorossi che, dopo mesi da separato in casa, sembra aver guadagnato un po' di fiducia di José Mourinho. Questo quanto detto da Gualtieri in merito allo spagnolo, recentemente accostato con forza alla Fiorentina: Borja Mayoral lo terrei, è un giocatore importante, ha dimostrato il suo valore soprattutto anno scorso. La rosa della Roma è buona. Ci vuole un po' di pazienza. Io, ripeto, lo spagnolo non lo darei via, può essere utile per Mourinho...".