GASPERINI, Contro il Real momento più alto dell'Atalanta

Fonte: ANSA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

(ANSA) - BERGAMO, 11 AGO - "E' questione di orgoglio e di voglia di fare bella figura contro i migliori. Il momento più alto della storia dell'Atalanta". Così Gian Piero Gasperini, a tre giorni dalla Supercoppa Europea a Varsavia contro il Real Madrid, al canale YouTube del club nerazzurro: "E' straordinario per Bergamo giocare contro la squadra più titolata e vincente al mondo - prosegue il tecnico -. Era difficilmente pensabile contenderle una competizione così importante fino a poco tempo fa". Dell'appuntamento ha parlato anche Ademola Lookman, autore della tripletta al Bayer Leverkusen il 22 maggio nella finale di Europa League: "Sono le partite che vuoi giocare fin da bambino e questo momento è finalmente arrivato - le parole dell'attaccante nigeriano -. Abbiamo un altro titolo da giocarci e ci stiamo preparando in modo maniacale.

Il Real è la miglior squadra al mondo, per noi è un capitolo entusiasmante e un'occasione avvincente". Infine, il capitano in assenza di Rafael Toloi, ovvero Marten de Roon: "Un confronto col meglio del meglio, a maggior ragione dopo che il Real s'è rafforzato con Kylian Mbappé. La sfida alla squadra migliore al mondo è la ciliegina sulla torta", ha detto il centrocampista olandese. Che parla del ruolo dell'Atalanta al cospetto della vincitrice della Champions: "Abbiamo un grande rispetto per il Real Madrid, ma non dobbiamo metterci troppa pressione addosso: godiamocela il più possibile - chiude De Roon -. Quattro anni fa agli ottavi di Champions League perdemmo entrambe le partite e siamo sfavoriti, ma con gli occhi del mondo puntati su di noi è comunque un'occasione fantastica di poter dimostrare di cosa sei capace come squadra". (ANSA).