Gara rinviata a mercoledì, l'iniziativa del Torino per i tifosi: "Con il Venezia a un euro"

vedi letture

(ANSA) - TORINO, 21 APR - Il Torino ha studiato un'iniziativa per i tifosi dopo i disagi causati dal rinvio della sfida contro l'Udinese, prevista per oggi alle 12.30, a causa della scomparsa di Papa Francesco. "Gli acquirenti del biglietto Torino-Udinese avranno la possibilità di acquistare Torino - Venezia, in programma venerdì 2 maggio alle ore 20.45, al prezzo simbolico di 1 euro" l'annuncio del club di via Viotti in una nota ufficiale. I tagliandi acquistati saranno validi per il recupero della gara contro i friulani ricalendarizzata dalla Lega Serie A per mercoledì 23 aprile alle 18.30, ma chi non potrà essere presente sarà comunque "ricompensato".

"E' la partita che precede la commemorazione di Superga (il 4 maggio, ndr), come sempre un momento importante per tutto il mondo granata" spiega la società in riferimento alla gara contro il Venezia. (ANSA).