GARA PER DA13, Oggi due giocatori viola presenti

Astori, una partita organizzata congiuntamente dalla Fondazione Cure2Children Onlus-CURVA FIESOLE-GLORIE VIOLA per ricordare “IL SORRISO DI DAVIDE”. A quattro anni dalla scomparsa di Davide Astori, oggi SABATO 5 marzo alle ore 17.00, presso lo stadio di SIGNA (FI), si svolgerà un incontro tra GLORIE VIOLA vs CURVA FIESOLE



A quattro anni dal tragico evento, tutti insieme vogliamo ricordare “IL SORRISO DI DAVIDE ASTORI”. In questa occasione parteciperanno le dirigenze e i rappresentanti delle tre Fondazione/associazioni e numerosi ospiti, amici e familiari di Davide. Saranno presenti all'evento anche alcuni attuali giocatori dell'ACF Fiorentina: Cristiano Biraghi e Riccardo Saponara.



Sarà l’occasione:

-per la Fondazione Cure2Children, di fare il punto sul progetto che cura i bambini di Cure2Children affetti da tumore e gravi malattie del sangue in India (Bangalore) che porta il nome di Davide Astori

-per le Glorie Viola di ricordare il suo «capitano per sempre »

-per la Curva Fiesole di celebrare l’Uomo "che fece un passo avanti nei confronti di una tifoseria e di una città intera".

Sarà possibile assistere gratuitamente alla partita PRESENTANDO SEMPLICEMENTE IL GREEN PASS E INDOSSANDO MASCHERINE FFP2. Il ricavato della manifestazione andrà a sostenere il PROGETTO DAVIDE ASTORI www.progettodavideastori.it

per sostenere le cure oncologiche dei bambini di Bangalore. Inoltre, data la particolare situazione di emergenza in Ucraina, sarà destinato parte del ricavato al sostegno delle famiglie sfollate dalla guerra.

Per ulteriori info Massimo: 329.66.69.804