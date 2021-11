GALLI, Torreira deve giocare sempre. Amrabat...

L'ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, ha commentato così la situazione attuale in casa viola: "Come ha gestito la gara di sabato contro l'Empoli, ma anche altre, non mi è piaciuto da parte di Italiano. Non si può rinunciare a un giocatore come Torreira, Amrabat non può sostituirlo perché ha caratteristiche diverse e tocca il pallone troppe volte. Certe volte è meglio non pressare più alto e buttare le palle in trubuna pur di vincere".