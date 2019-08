GALLI, Ribery non mi stuzzica: questione di stimoli

Giovanni Galli ha commentato così la partita vinta dalla Fiorentina in Coppa Italia contro il Monza ma anche il mercato viola: "Nei primi quindici minuti dove la manovra era fluida sembrava un’amichevole, poi ho visto degli errori. Montella ha tanto da lavorare, ma è normale. Il primo gol è una fotografia perfetta di meccanisimi da sistemare. Prendiamo di buono il primo quarto d’ora e gli ultimi quindici minuti. Gli altri settanta minuti sono stati di confusione. Rinforzare la squadra è obbligatorio perché non puoi affrontare un campionato di Serie A con Milenkovic- Ranieri. Mi ha sorpreso il fatto che non ha giocato Vlahovic dopo tutto ciò che ci ha fatto vedere in estate. Forse è una tecnica di Montella quella di tenergli in freno a mano tirato, però non puoi fare a meno di un riferimento offensivo con tutto il gioco che sviluppi sugli esterni"

Cosa pensa del mercato viola?

"Le parole di Pradè sono pretattica. Non è uno stupido, non è impreparato, non so quale siano i mezzi da investire. Ribery non mi stuzzica più di tanto. Se dal Bayern arriva alla Fiorentina ho paura che arrivi con pochi stimoli".