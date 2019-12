GALLI, Iachini riporti certezze. Pedro? Bisogna capire

L'ex viola Giovanni Galli ha commentato il momento della Fiorentina, partendo da Iachini e arrivando fino a Pedro. "Il messaggio del nuovo allenatore sarà quello di dare grande agonismo alla Fiorentina, riportando certezze in una squadra che sembrava molto frastornata. La situazione è difficile anche per quanto riguarda il calciomercato ma l’arrivo di qualche giocatore servirà. La rosa ha mostrato dei limiti o forse non ha espresso il suo intero potenziale, ma qualcuno ci vuole".

Dragowski?

"Un portiere di una squadra in difficoltà può avere grandi vantaggi perché chiamato in causa più volte, ma può anche entrare nel vortice negativo dei giocatori che ha davanti".

Pedro?

"Vedo brasiliani giocare bene in qualsiasi posto del mondo. Il problema di Pedro è che arrivava da un infortunio e ci hanno detto che muscolarmente era in grande difficoltà. Però in 5 mesi ha scalato poche posizioni, bisogna capire se è un giocatore valido. Valutiamo anche la mentalità di eventuali nuovi arrivi. Piatek solo se arriva con la voglia di riscattarsi. In una squadra in difficoltà come il Milan non è che abbia fatto chissà quale differenza".