GALEONE, Fio-Udi sarà una sfida ricca di gol

L'ex allenatore dell'Udinese Giovanni Galeone, è intervenuto ai microfoni di Radio Rosa per parlare della sfida di domenica tra la Fiorentina e i friulani: "Non credo che per la Fiorentina sarà un vantaggio il fatto che l'Udinese sia alla terza partita in una settimana. Anche all'andata i bianconeri avevano giocato in Europa League, ma sappiamo bene come è andata. Credo che sarà una sfida ricca di gol, anche perchè nessuna delle due formazioni si può accontentare di un pareggio"