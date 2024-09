GALATASARAY, Non si sblocca Zalewski e punta Mario Rui

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Possibili altri colpi in Serie A per i club turchi, in particolare per il Galatasaray che ha puntato Nicola Zalewski dalla Roma nel ruolo di esterno. Come riporta Sky Sport, col polacco classe 2002 c'era l'intesa, ma ancora manca quella con la Roma proprietaria del cartellino. E il club di Istanbul ora torna a valutare con forza le alternative. Negli scorsi giorni era emerso il nome di Luca Pellegrini della Lazio come possibile ipotesi, ora il club del tecnico Buruk può andare forte su Mario Rui del Napoli. Contatti diretti in corso.