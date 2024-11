FRANCHI, Il Comune: "Confermata sentenza TAR"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo le prime notizie trapelate dai quotidiani stamani, è arrivata la nota di Palazzo Vecchio che ratifica la decisione del Consiglio di Stato di non ammettere il ricorso del Comune di Firenze in merito ai 55 milioni prima assegnati e poi tolti per la ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi. Questo il comunicato:"L’amministrazione comunale fa sapere che la sentenza del Consiglio di Stato conferma la sentenza del Tar del novembre 2023.



Nella sentenza del Consiglio di stato si legge che “il definanziamento non ha inciso sulle somme previste dal DL numero 152/2021, ma ha riguardato solo singoli progetti, senza intaccare le risorse complessivamente stanziate in favore della Città metropolitana nell’ambito del PUI".