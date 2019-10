FOTO, Nardella con la task force: "Basta polemiche"

Come dichiarato nelle scorse ore dal sindaco Dario Nardella, è stata istituita una task force per lavorare alla realizzazione del nuovo stadio della Fiorentina nell'area Mercafir. A testimoniare l'avvio dei lavori, tramite il suo profilo Instagram, proprio lo stesso primo cittadino fiorentino, che in una foto che lo ritrae ad un tavolo, al quale peraltro siede anche l'Assessore allo sport Cosimo Guccione, con tanto di didascalia: "Riunione in Comune con la task force per il nuovo stadio della Fiorentina nell’area #Mercafir.‬ Basta polemiche, facciamo sul serio. #ModelloFirenze". Ecco il post.