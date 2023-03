FOSSI, Stadio a Campi? Strada ormai tracciata. Ora...

L'ex sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi, oggi deputato e segretario del PD Toscana, ha detto la sua circa la possibilità che possa riaprirsi una pista per realizzare un nuovo stadio a Campi Bisenzio (com'era nelle intenzioni di Commisso) e sul "caso" Franchi: "Campi Bisenzio ancora opzione credibile per la Fiorentina? Credo che la strada sia tracciata. Questa ipotesi è sempre stata disponibile ed è questo l'atteggiamento che abbiamo sempre tenuto come amministrazione: essere disponibili qualora la questione stadio non fosse risolta all'interno del capoluogo. Una volta che l'amministrazione fiorentina ha individuato la strada della ristrutturazione del Franchi, è chiaro che la priorità sia giustamente quella".