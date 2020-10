FOSSI, Franchi o Campi: viola scelgano. Poi...

Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio, è intervenuto al programma 30esimo minuto su Toscana TV. Queste le sue dichiarazioni.

Su Federico Chiesa: "Sono figlio della generazione che vide partire Baggio, fu un addio straziante, duro e quasi impossibile da digerire. Lì c'è un elemento di romanticismo davvero straordinario, la sciarpa... Questo è un addio che dispiace perché se ne va un ragazzo cresciuto nella cantera, ma che non ha niente a che vedere con l'altro personaggio. Era un addio prevedibile, si dice che i Della Valle l'avessero già promesso alla Juventus, era un destino scritto. A me interessa poco come è stato venduto, le dinamiche e le cifre, ma che le risorse vengano investite nella squadra per migliorarla. Callejon è un bell'acquisto, ma deve essere messo in condizione di far bene. Nel 3-5-2 per me è difficile da collocare".

Sullo stadio: "Se ne parla da sempre, avevo i calzoni corti quando iniziai a sentirne parlare. Credo che dopo tutto questo tempo e dopo poco più di un anno di gestione Commisso della Fiorentina, sono d'accordo che questo periodo sia stato di apprendistato, si può dire quello che si vuole, ma non che questa proprietà non abbia provato a investire. Lo scossone che l'avvento di Commisso provocò un anno fa ha portato delle conseguenze e una di queste è il centro sportivo. Sullo stadio non è stato buttato via un anno, oggi ci sono le condizioni dopo un anno di discussioni di scegliere dove e come fare lo stadio: le due possibilità sono la ristrutturazione del Franchi e poi l'iter avviato su Campi Bisenzio. Saranno loro a scegliere quale ipotesi. Loro è logico che guardino alla ristrutturazione del Franchi in primis, se poi non sarà possibile noi ci siamo".

Sulle tempistiche dello studio di fattibilità della Fiorentina per lo stadio a Campi: "L'intenzione c'è di provare a fare lo stadio a Firenze. Noi come Comune abbiamo fatto quello che potevamo fare. La Fiorentina ha fatto la manifestazione d'interesse che ha dato via all'iter urbanistico. Gli uffici del Comune hanno continuato a lavorare ed hanno seguito la road map che avevamo previsto. Ora ci vuole un altro passaggio: deve arrivare lo studio di fattibilità ed andare a discutere nel concreto dello stadio perché ci sono tutte funzione annesse e connesse da affrontare. Sta alla Fiorentina, ma prima che arrivi questo dovrà esserci a monte la decisione. Vedremo la strada che sceglieranno. I Gigli non sarebbero un problema, anzi Commisso ne è rimasto piacevolmente colpito perché ha intravisto una piccola America in un centro commerciale dei più importanti d'Italia".