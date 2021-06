FOSCHI, Barone non sa niente di calcio. Sensi...

Rino Foschi, direttore sportivo di lungo corso, ex tra le altre di Hellas Verona e Palermo, è intervenuto per parlare di Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Gattuso o Italiano sono due cose diverse, ma essendo andata male la prima è naturale virare sulla seconda. L'attuale tecnico potrebbe non fare tanti risultati in base alla squadra che ha ora, ma tra due o tre anni potrebbe fare al caso dei viola. E' intelligente, bravo, competente, appassionato al lavoro: ha tutte le qualità per emergere in una città come Firenze. Ha dimostrato di avere gli attributi. Cosa sta succedendo? C'è qualcosa che non va. La proprietà è importante, ma c'è da dare continuità a dei risultati che la città esige. Pradè non è uno stupido se lo affianchi a determinati direttori generali, ma se il dg viola non capisce niente di calcio... Barone non può fare quello che sta facendo adesso. Antognoni ha limiti in altre sedi, ma sarebbe un errore mandarlo via. Lui è Firenze, gli va trovato il ruolo giusto. Commisso non deve ascoltare un dg che non sa cos'è il calcio. A fianco delle persone va messo un dg all'altezza della situazione. Barone faccia l'uomo del presidente e resti di più in America. Io guardo tutto, ma alla Fiorentina sono successe delle cose che non accetto. Ribery? E' scaduto il tempo, ha una certa età. Non possiamo mantenere degli ingaggi perché uno ha personalità. C'è già Antognoni per quello. Nessuno si deve offendere, se c'è da tagliare... Sensi? L'ho lanciato come Kessie... Non ce ne sono come lui per velocità e cervello, ha un fisico ridotto, ma lo penalizzano gli infortuni. Sensi nasce come trequartista e nel distribuire, nel giocare è il più forte in Italia. Mancini quando venne a trovarmi a Cesena, era in tribuna insieme, dicevamo che è piccolino, ma non è vero... Come qualità non ha eguali".