Flop 11 dopo 13 turni di Serie A: Fiorentina ancora la più decorata
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 14:57
di Redazione FV

Nella Flop 11 della Serie A dopo tredici giornate c'è una sola novità rispetto alla scorso turno di campionato, quella di Amir Sarr, attaccante del Verona, squadra attualmente ultima insieme alla Fiorentina, che rimane ancora la squadra più rappresentata con 4 giocatori. Ecco la formazione completa della Flop 11 secondo i dati e le medie voto riportate da TuttoMercatoWeb.com

Portiere: Yann Sommer (Inter) 5.77
Difensori: Dodo (Fiorentina) 5.50Marin Pongracic (Fiorentina) 5.50, Abdoulaye Ndiaye (Parma) 5.50, Nuno Tavares (Lazio) 5.57
Centrocampisti: Nicolò Fagioli (Fiorentina) 5.45Cher Ndour (Fiorentina) 5.43, Marius Marin (Pisa) 5.50, Matteo Tramoni (Pisa) 5.55
Attaccanti: Jonathan David (Juventus) 5.31, Amin Sarr (Hellas Verona) 5.56