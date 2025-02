Fiorentina Primavera, domani alle 13 il big match con il Sassuolo poi sabato trasferta con l'Inter

Non solo la Fiorentina prima squadra di scena domani a Verona (alle 15), ma anche la Fiorentina Primavera alle 13 giocherà la gara con il Sassuolo dell'ex Bigica, per la 27esima giornata di campionato Under 20. I viola di Galloppa, forti della prima posizione con 56 punti, si dovranno difendere dall'assalto dei neroverdi ora quarti a quota 50, che cercano di scalare la classifica per conquistare una delle due posizioni di vertice che danno diritto a saltare il primo turno per accedere alle finali.

La Lega ha poi reso noto anche gli orari delle successive tre gare. Sabato alle 11 i viola torneranno in campo a Milano contro l'Inter che oggi ha vinto nell'anticipo e si è portato ad un solo punto (55 come la Roma). Poi Fiorentina in casa contro la Juventus l'8 marzo alle 11 mentre il 15 alle 15 andrà a Monteboro per il sempre atteso derby in casa dell'Empoli.