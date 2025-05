Fiorentina-Bologna, Franchi quasi sold-ot: oltre 20.000 per il ritorno di Italiano

L'edizione odierna del quotidiano La Nazione si concentra sulla cornice di pubblico per Fiorentina-Bologna. Al Franchi non ci sarà il tutto esaurito ma si andrà comunque vicini al sold per il derby dell'Appennino. Sui gradini dell'impianto di Campo di Marte sono attesi oltre 20.000 spettatori per il ritorno a Firenze di Vincenzo Italiano, fresco vincitore della Coppa Italia con il Bologna. Tanta curiosità per capire come verrà accolto (QUI i risultati del sondaggio svolto da FirenzeViola.it) il tecnico siciliano.

Probabilmente nel parterre di Tribuna, con cui non ha mai avuto un bel rapporto, qualcuno avrà qualcosa da rinfacciargli. Dal tifo organizzato invece non è stata presa alcuna posizione al riguardo. Molto probabilmente la curva sarà interessata al finale di stagione e alla situazione che sta vivendo la Fiorentina.