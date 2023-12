FIO-PAR, Tanti precedenti in Coppa: i dati sul match

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Torna la Coppa Italia e Lega Serie A ci fornisce alcuni numeri sugli ottavi di finale: concentriamoci su Fiorentina-Parma, match in programma stasera alle ore 21 al Franchi. Ecco qualche dato sull'incrocio tra viola e ducali:

La Fiorentina è la squadra affrontata più volte dal Parma in Coppa Italia; sono ben 15 i confronti, con un bilancio di quattro successi gialloblù, cinque pareggi e sei vittorie viola. La Fiorentina ha vinto nove delle ultime 14 partite casalinghe contro il Parma tra tutte le competizioni (3N, 2P), ma è rimasta senza successi nelle tre più recenti (2N, 1P). Le ultime tre occasioni in cui Fiorentina e Parma si sono affrontate in Coppa Italia sono state negli ottavi di finale: andata e ritorno del 2004/05 (passaggio turno viola) e 2010/11 in partita secca (passaggio turno gialloblù). L’ultima Coppa Italia vinta dalla Fiorentina risale al 2000/01, quando i viola trionfarono in finale contro il Parma: nella gara d’andata i toscani vinsero 1-0 con gol di Vanoli e al ritorno ci fu un pareggio 1-1. In due delle ultime tre occasioni in cui la Fiorentina ha disputato gli ottavi di finale di Coppa Italia è arrivata ai tempi supplementari: nel 2020/21 è stata eliminata dall’Inter (1-2), mentre nel 2021/22 ha vinto contro il Napoli (5-2). Il Parma è stato eliminato in tutte le ultime tre stagioni in cui ha disputato gli ottavi di finale di Coppa Italia, con l’ultimo passaggio del turno in questa fase che risale al 14 gennaio 2015 contro il Cagliari (vittoria 2-1 con gol di Paletta e Rispoli).

Sette delle ultime nove reti della Fiorentina in Coppa Italia sono state realizzate da sviluppo di calcio piazzato: due su rigore, tre su punizione indiretta, due su corner. Con 102 reti segnate finora nel 2023, la Fiorentina ha già stabilito il suo record storico di gol realizzati in un singolo anno solare, considerando tutte le competizioni: superate le 101 marcature messe a referto nel 2015. Contro la Salernitana, Riccardo Sottil ha ritrovato la rete in campionato 679 giorni dopo quella precedente; sei delle sette reti segnate dall’attaccante con la maglia viola considerando tutte le competizioni sono arrivate in gare casalinghe: fa eccezione soltanto quella del gennaio 2022, contro il Cagliari in Serie A TIM, all’Unipol Domus.

Tra Serie B e Coppa Italia, Dennis Man ha già segnato otto gol nel 2023/24 (sei nel torneo cadetto e due nella Coppa nazionale): già due reti in più rispetto a quanto fatto nel 2022/23 contando le due competizioni (sei reti in 32 incontri). Tuttavia, l’attaccante del Parma è rimasto a secco negli ultimi due match e non ha mai infilato tre gare senza segnare nella stagione in corso.