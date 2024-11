FIO-INT, Verso sold out, il club al tifo: "Arrivate presto"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Per l'attesa sfida di vertice tra Fiorentina e Inter, per ora i biglietti venduti sono 21mila, con 300 destinati al settore ospiti, e in queste ore il dato salirà fino al prevedibile sold out, visto che sono rimasti pochi biglietti disponibili e visto che per motivi di sicurezza ci sono le zone cuscinetto. La Fiorentina invita i tifosi ad arrivare con largo anticipo al Franchi che aprirà i cancelli due ore prima della gara. Ecco la nota del club: "ACF Fiorentina informa i propri tifosi che, considerata l’altissima affluenza prevista per la gara con l’Inter, in programma domenica 1 dicembre alle ore 18:00, l’accesso allo stadio Franchi sarà possibile dalle ore 16.00. Per garantire un ingresso sereno ed evitare situazioni di calca nei pressi dei prefiltraggi e dei tornelli, tutti i supporters viola sono invitati a presentarsi con ampio anticipo agli ingressi.

Vi aspettiamo al Franchi!". La curva Fiesole intanto proprio oggi ha annunciato che farà la coreografia, la prima nella nuova ubicazione in Ferrovia dove il tifo non è mai mancato.