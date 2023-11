FIO-GENK, Tutte le informazioni per acquistare i biglietti

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina ha reso note tutte le informazioni utili per assistere alla prossima partita casalinga di Conference League 2023/24. Giovedì 30 novembre alle 21.00 la Fiorentina torna a giocare per la 5° giornata di Conference League, allo Stadio Franchi contro i belgi del Genk.

La vendita sarà divisa in tre fasi:

1. Dalle 15.00 del 21 novembre e fino al giorno gara gli abbonati PRO potranno acquistare, fino ad un massimo di 4 biglietti, a tariffa scontata a loro dedicata.

2. Dalle 10.00 del 22 novembre e fino al giorno gara anche gli abbonati EASY potranno acquistare, fino ad un massimo di 4 biglietti, a tariffa scontata a loro dedicata.

3. Dalle 15.00 del 22 novembre si aprirà la vendita libera e sarà possibile per chiunque acquistare i biglietti per la partita al prezzo di prevendita.

Il giorno gara sarà attiva la tariffa Matchday, mentre per tutta la durata di vendita dei biglietti è disponibile la tariffa scontata per gli Under 14.

Per maggiori info, modalità di vendita e prezzi clicca qui (https://www.bigliettifiorentina.com/)