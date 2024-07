FINALISSIMA, Sarà Spagna contro Argentina nel 2025

FirenzeViola.it

La Spagna ha vinto Euro 2024 battendo l'Inghilterra 2-1, mentre l'Argentina ha trionfato nella Copa America grazie a Lautaro Martinez. Le due squadre si affronteranno nella "Finalissima", la Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA. Non sono ancora stati ufficializzati né la data (anche se dovrebbe andare in scena nel 2025) né la sede dell'incontro, che vedrà sfidarsi i campioni europei e sudamericani, con Yamal contro Messi. Per l'albiceleste si tratta della seconda partecipazione al torneo dopo averlo vinto contro l'Italia per 3-0 nel 2022.