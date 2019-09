FERRARINI, 1° gol da professionista contro il Como

Gabriele Ferrarini si è regalato una di quelle serate destinate a rimanere a lungo nella mente e nel cuore di un ragazzo appena affacciatosi al calcio professionistico. Schierato titolare per la terza volta in questo avvio di campionato, come quinto di destra del centrocampo disegnato da mister Pancaro, il laterale classe 2000 si è reso ieri protagonista di una ottima prova, sublimata dal gol che ha aperto le marcature al 25’ contro il Como (partita finita 1-1). La prima rete da professionista per il ragazzo nativo di La Spezia, che ha sbloccato il match con un destro incrociato a chiudere una gran corsa in profondità sulla fascia di competenza, ben servito dall’imbeccata di Valiani.

Per Ferrarini l’acuto di questa sera rappresenta un’ulteriore conferma dell’ottimo avvio di questa sua prima avventura nel calcio dei grandi, alla quale si è affacciato dopo aver chiuso una trafila da protagonista nel vivaio della Fiorentina. La crescita esponenziale compiuta con la maglia viola, culminata con un 2018-19 che lo ha visto totalizzare 33 presenze e due reti con la Primavera, gli ha aperto anche le porte dell’Europeo Under 19. Convocato in extremis dal c.t. Nunziata, Ferrarini si è ritagliato uno spazio importante nella rassegna continentale, nella quale ha giocato tutte e tre le gare disputate dagli azzurrini (due delle quali da titolare). Un rendimento in costante ascesa, dunque, che ha convinto la Pistoiese a puntare su di lui, rilevandolo in prestito per gettarlo subito nella mischia nei primi impegni stagionali.