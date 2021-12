FERRARI, Ikoné è perfetto per il gioco dei viola

Intervistato nel corso di Stadio Aperto, l'agente di mercato Fabrizio Ferrari ha parlato della sessione di gennaio e commentato il primo vero colpo di mercato, l'acquisto da parte della Fiorentina di Jonathan Ikoné: "Sulla carta l'acquisto di Ikone è ottimo, per caratteristiche tecniche e fisiche è perfetto per quel ruolo. Come ragazzo è intelligente e per giocare subito dovrà imparare centinaia di concetti ma viene comunque da un calcio importante, da una squadra come il Lille che ha vinto il campionato".