FERGUSON, Entro fine mese torno ad allenarmi in gruppo

Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna de Il Corriere di Bologna, in vista del suo rientro in campo: "Finalmente sto bene. Ho ripreso a correre e sento il ginocchio forte. Non c'è un giorno specifico per il rientro, ma tutto procede bene e a fine mese potrò cominciare ad allenarmi in gruppo. Diciamo 2-3 settimane per iniziare ad andare in panchina".

Ma Ferguson ha mai avuto paura di non tornare più lo stesso?

"Decisamente, soprattutto all'inizio. Dopo l'operazione sei impossibilitato a fare qualunque cose. Ora però corro e faccio cambi di direzione, tiro e mi sento sicuro. Non ho più paura". E il periodo più difficile? "Post-operazione tre settimane di inferno. In quei momenti ti vengono i pensieri peggiori. Mi ha aiutato la famiglia, per loro è stato un periodo tostissimo. E poi il Bologna, è stato fantastico. Beukema, Ndoye, Zirkzee, De Silvestri e Ravaglia sono venuti tutti in ospedale. Beukema, poi, è uno dei miei migliori amici".