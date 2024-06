FENUCCI, Italiano è sempre stata la nostra prima scelta

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

A margine della conferenza stampa di presentazione di Vincenzo Italiano, l'ad del Bologna Claudio Fenucci ha parlato così di vari temi legati all'attualità rossoblù, presentando il nuovo tecnico: "Il nuovo punto fermo è Vincenzo Italiano che è stato sempre la nostra prima scelta dal momento in cui abbiamo dovuto pensare a un cambio di allenatore. Vincenzo è la persona più adatta per proseguire questo percorso e ovunque è stato ha ottenuto risultati importanti. Ha un curriculum di successo e propone un gioco moderno e propositivo, con possesso palla e divertimento. Vogliamo continuare a far divertire i nostri tifosi".