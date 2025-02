Fagioli incontra Palladino e Pradè: prime foto del centrocampista con tecnico e ds

Dopo l'arrivo al Viola Park nel primo pomeriggio, arrivano le prime immagini postate dalla Fiorentina con Nicolò Fagioli, prelevato in prestito oneroso con obbligo di riscatto dalla Juventus all'ultimo giorno di mercato. Il regista classe 2001 ha posato poco fa per i social del club viola, incontrando per la prima volta Raffaele Palladino e Daniele Pradè. Queste le immagini: