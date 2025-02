FirenzeViola Fagioli-Fiorentina, è fatta: prestito oneroso a 2,5 mln, con obbligo a 13,5: i dettagli

vedi letture

Era una trattativa già ben impostata, adesso è arrivata l'accelerata finale: Nicolò Fagioli sarà un giocatore della Fiorentina. Come raccolto dalla nostra redazione, in questi minuti i viola e la Juventus hanno trovato la quadra definitiva su tutto: il regista arriverà in prestito onoreso a 2,5 milioni, con obbligo di riscatto a 13,5 milioni di euro, più 3 di bonus e il 10% sulla futura rivendita in favore dei torinesi. L'obbligo di riscatto è legato alla qualificazione della Fiorentina a una coppa europea della prossima stagione.