Ufficiale Fagioli è viola! Arriva anche il comunicato della Fiorentina: il punto sull'operazione

Il colpo last minute del mercato di Serie A l'ha battuto la Fiorentina, che a pochi minuti dalla mezzanotte del 3 febbraio (e alla chiusura delle trattative) si è assicurata Nicolò Fagioli. Il centrocampista classe 2001 in uscita dalla Juventus ha preferito rimanere in Italia e ha detto no alla corte dell'Olympique Marsiglia per sposare la causa viola. E poco fa il club di Commisso ha pubblicato un comunicato sul proprio sito ufficiale per ufficializzare l'acquisto con la formula del prestito con obbligo di riscatto - da capire se l'obbligo sarà condizionato, scattando quindi al raggiungimento di qualche traguardo personale o di squadra -. Ecco quanto scritto da Acf Fiorentina:

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolò Fagioli dalla Juventus F.C.

Fagioli, nato a Piacenza il 12 febbraio 2001, ha disputato con il Club bianconero quasi 70 partite tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League ed Europa League vincendo un Campionato, 2 Coppe Italia ed una Supercoppa Italiana. Il nuovo calciatore viola, dopo aver vestito la maglia di tutte le Selezioni giovanili Azzurre, vanta, anche, 7 presenze con la Nazionale Maggiore".