F. INZAGHI, Scudetto, che equilibrio. Napoli in vantaggio

Chi vincerà lo Scudetto? È una delle domande più gettonate durante la pausa per le Nazionali, anche per via dell'incertezza di questo campionato nella lotta al vertice. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato così il tecnico del Pisa ed ex bomber del Milan Filippo Inzaghi. "Quest’anno la lotta al vertice è davvero equilibrata.

Il Napoli ha un vantaggio perché, oltre ad avere una squadra fortissima e un grande allenatore, non gioca le coppe europee. Ovviamente ci sono le solite rivali come Inter e Juventus, ma potrebbe esserci anche una sorpresa come l’Atalanta che può giocarsi lo Scudetto sfruttando anche una tifoseria che può dare una spinta in più".