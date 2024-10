F.GALLI, Il Milan a Firenze non è stata una vera squadra

FirenzeViola.it

Filippo Galli, ex giocatore del Milan, oggi è stato ospite del Festival dello Sport a Trento e ha commentato il momento che stanno attraversando i rossoneri dopo la sconfitta contro la Fiorentina: "Dopo la vittoria nel derby ci sono state altre due sconfitte, una col Bayer Leverkusen in cui è stata fatta una buona prestazione e un'altra a Firenze contro la Fiorentina in cui ci sono stati dei momenti in cui la squadra non è stata squadra. Sono stati dei passi indietro, speriamo che dopo la sosta si possa ripartire".