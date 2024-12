EX VIOLA, Leonardo Capezzi nel mirino dell'Avellino

FirenzeViola.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Un ex Fiorentina potrebbe vestire la maglia dell’Avellino: si tratta di Leonardo Capezzi. Secondo quanto riportano i colleghi di TuttoMercatoWeb.com, il classe ’95 è finito nel mirino della formazione irpina. Attualmente alla Carrarese, Capezzi sarebbe ceduto senza grossi problemi dai toscani sebbene la trattativa con l’Avellino non sia ancora del tutto avviata. Per il momento c’è stato solo un sondaggio.