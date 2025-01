EX VIOLA, Jovic al Monza? Il serbo per ora frena

FirenzeViola.it

Dopo l'affare Milan Djuric-Parma, presentato ieri come nuovo acquisto degli emiliani, il Monza pensa a Luka Jovic. Notizia nell'aria da qualche ora, su cui il Corriere dello Sport torna aggiornando la situazione: l'amministratore delegato del club brianzolo Adriano Galliani ha contattato immediatamente Jovic. Il serbo, però, al momento non ha aperto al trasferimento in biancorosso. A riportarlo è il Corriere dello Sport oggi in edicola stamani.