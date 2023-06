EX OBIETTIVI, Ufficiale: la Juventus ha riscattato Milik

INDISCREZIONI DI FV CALCIO STORICO, L. FABBRI SARÀ MAGNIFICO MESSERE IL 24 Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it il pesista fiorentino Leonardo Fabbri sarà Maginifico Messere in occasione della finale di Calcio Storico tra Azzurri e Rossi in programma il 24 giugno. Fabbri di recente ha partecipato anche al Golden Gala, che si è... Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it il pesista fiorentino Leonardo Fabbri sarà Maginifico Messere in occasione della finale di Calcio Storico tra Azzurri e Rossi in programma il 24 giugno. Fabbri di recente ha partecipato anche al Golden Gala, che si è... NOTIZIE DI FV CHI ACCANTO A MILENKOVIC? L'IDENTIKIT DEL NUOVO CENTRALE La stagione appena conclusa ha evidenziato una grande criticità in casa Fiorentina: complici le prestazioni non esaltanti di Lucas Martinez Quarta ed Igor, Vincenzo Italiano si è trovato scoperto di soluzioni in difesa ed è stato proprio il reparto... La stagione appena conclusa ha evidenziato una grande criticità in casa Fiorentina: complici le prestazioni non esaltanti di Lucas Martinez Quarta ed Igor, Vincenzo Italiano si è trovato scoperto di soluzioni in difesa ed è stato proprio il reparto... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 21 giugno 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi